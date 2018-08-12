Шойгу напомнил Германии, что позиция силы при контактах с Россией неприемлема

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что Россия не будет поддерживать диалог с Германией, если немецкие власти будут вести его с "позиции силы".

Так Шойгу прокомментировал заявление министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, которое она сделала изданию Bild в апреле текущего года. По словам министра, власти Германии должны избрать более жесткий курс, выстраивая отношения с Россией. Тогда фон дер Ляйен отметила, что президент РФ Владимир Путин "не терпит слабости".

Ранее Сергей Шойгу заявлял, что с 2016 года в западном военном округе было сформировано более 70 воинских частей и соединений. Также министр обороны РФ подчеркнул, что обстановка на западном направлении требует непрерывного совершенствования боевого состава войск.