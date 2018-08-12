Пожар на северо-востоке Москвы: три человека пострадали

На северо-востоке Москвы произошел пожар в квартире, расположенной в 12-этажном доме на улице Милашенкова. В результате ЧП пострадали три человека. О происшествии СМИ сообщил источник в экстренных службах столицы.

Как уточняется, общая площадь пожара составила 4 квадратных метра. Один из пострадавших – пятилетний ребенок.

К настоящему времени пожар ликвидирован, передает ТАСС.