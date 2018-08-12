Порошенко опозорился, сделав три ошибки в первой строке гимна Украины

Президент Украины Петр Порошенко, опубликовав на своей странице Facebook пост о Дне Ялты 11 августа, трижды ошибся в первой строке гимна страны.

Порошенко написал, что Ялта – настоящая жемчужина Крыма, а Крым – настоящая жемчужина Украины, сообщает газета "Известия".

"Уверен, что в Ялте и по всему Крыму будет поднят сине-желтый флаг и будет звучать гордое "Ще не вмерли України нi слава, нi воля", — написал Порошенко в соцсети. При этом текст гимна звучит так: "Ще не вмерла України i слава, i воля".

Порошенко и другие украинские политики продолжают утверждать, что Крым – территория Украины. Крым вошел в состав Российской Федерации по результатам референдума, прошедшего на полуострове в марте 2014 года. Тогда за воссоединение с Россией проголосовали более 95 процентов жителей Крыма. Референдум прошел в соответствии с уставом ООН и нормами международного права.

9 июня Петр Порошенко поздравил Севастополь с Днем города и заявил, что не сомневается в том, что вскоре над Севастополем будет поднят украинский флаг.