В Перу автобус упал в пропасть: девять человек погибли, почти 50 получили ранения

В Перу пассажирский автобус упал в пропасть. В результате ЧП девять человек (среди них – водитель автобуса) погибли и 47 получили ранения различной степени тяжести.

Как уточняется, трагедия произошла в регионе Уануко. Автобус упал на дороге между городами Уануко и Пукальпа с высоты 150 метров, передает РИА Новости.

По предварительным данным, причиной аварии могли стать технические неполадки.