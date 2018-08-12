Участники покушения на президента Венесуэлы могли скрыться в Перу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что некоторые участники покушения на него скрываются в Перу.

"Часть преступников, террористов направились в Перу, пытаясь спрятаться и найти какую-либо защиту", — цитирует слова Мадуро РИА Новости. Президент Венесуэлы обратился к властям Перу с просьбой поймать злоумышленников и выдать их.

Покушение на Николаса Мадуро было совершено во время парада в Каракасе 4 августа. Преступники использовали несколько дронов со взрывчаткой. Президент не пострадал лишь благодаря реакции охраны. Ответственность на покушение взяла на себя подпольная группировка "Фланелевые солдаты".

8 августа стало известно, что Каракас запросит экстрадицию организаторов покушения на президента страны Николаса Мадуро из Колумбии и Соединенных Штатов Америки.