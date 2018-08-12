Курт Волкер: Россия затягивает конфликт в Донбассе

Спецпредставитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил на своей странице в Twitter, что Москва, блокируя мониторинговые миссии на границе России и Украины, способствует затягиванию конфликта в Донбассе.

По мнению Волкера, Россия не позволяет представителям ОБСЕ мониторить российско-украинскую границу, игнорируя все усилия международного сообщества по установлению мира на востоке Украины.

Так Волкер прокомментировал видео, которое было опубликовано ОБСЕ 10 августа. На нем якобы военный транспорт пересекает границу с Украиной, сообщает газета "Известия".

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске. С сентября 2014 года группа уже приняла три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта. Но перестрелки продолжаются, несмотря на заключение соглашений о перемирии между сторонами конфликта.