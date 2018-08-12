Информация о том, что Сенцов вылетел из Салехарда, оказалась фейком

Федеральная служба исполнения наказаний опровергла информацию о том, что украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный за подготовку терактов в Крыму, покинул колонию.

Ранее журналистка Виктория Ивлева написала на своей странице в соцсети Facebook, что вечером 11 августа Сенцов вылетел из Салехарда.

Представители пресс-службы управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу отметили, что информация о том, что осужденный Сенцов якобы покинул исправительную колонию, не соответствует действительности.

Российский суд приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы по обвинению в организации террористических актов в Крыму, напоминает РИА Новости. В середине мая текущего года Сенцов объявил голодовку. Он находится по постоянным наблюдением медицинских работников и врачей-специалистов Лабытнангской городской больницы.