Латвия теряет миллионы евро из-за плохих отношений с Россией

Катастрофическая ситуация в сфере транзита сложилась в Латвии из-за напряженных отношений с Россией. Об этом сообщил Алексей Медведев — кандидат в депутаты сейма от партии "Согласие".

Как подчеркнул Медведев в своем видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook, стремительное снижение потоков транзитных грузов негативно влияет не только на жителей тех городов, где находятся порты, но и на всех жителей страны.

Политик отметил, что благодаря морскому и железнодорожному транспорту в 2016 году Латвия получила 700 миллионов евро. По мнению Медведева, в 2018 году эти доходы существенно сократятся. Как заявил кандидат в депутаты, ухудшение ситуации связано с внешней политикой Риги.

"Обострение латвийско-российских отношений буквально уничтожает одну из главных доходных частей государственного бюджета", — цитирует слова Медведева Life.ru.

В июле текущего года экс-министр сообщений Латвии Анрийс Матисс заявил, что плохие отношения Москвы и Риги стали причиной падения в Латвии пищевой промышленности и транзитной отрасли.