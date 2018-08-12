В Нью-Джерси перевернулся школьный автобус, около 40 человек пострадали

В округе Мидлсекс на севере штата Нью-Джерси (США) перевернулся школьный автобус. В результате ДТП около 40 человек были госпитализированы. О происшествии сообщили представители местной полиции.

Как уточняется, 42 пассажира были доставлены в районные больницы с травмами, которые не представляют угрозы для жизни.

В автобусе были семьи, возвращающиеся с пикника из Милстона в Ньюарк. По предварительным данным, в дорожно-транспортном происшествии участвовал еще одни автомобиль, скрывшийся с места происшествия. В настоящее время расследование продолжается, передает РИА Новости. Мэр Ньюарка Рас Барака сообщил, что пока рано делать выводы.

Барака отправился в одну из больниц, куда отвезли пострадавших, чтобы встретиться с ними. По подсчетам мэра, в результате ЧП госпитализировали 36 человек, в том числе 17 детей.