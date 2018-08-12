ДТП под Иваново: один человек погиб, пятеро пострадали

Недалеко от деревни Никульское под Иваново произошла авария, в результате которой погибла девочка и получили травмы трое детей и двое взрослых.

Как уточняется, ДТП произошло в 1:50 на 115 километре трассы М-7 "Волга".

44-летний мужчина, управлявший автомобилем Toyota Highlander, ехал из Владимира в сторону областного центра. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом Volvo. Удар был такой силы, что у грузовика выбило передний мост. Потеряв управление, он перегородил дорогу.

Все, находившиеся в легковом автомобиле, получили различные травмы. Девочка-подросток, сидевшая на переднем сидении, скончалась позднее в больнице. Остальным пострадавшим помощь была оказана на месте. Одну женщину госпитализировали.

Водитель большегруза не пострадал, передает агентство "Интерфакс". В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа УМВД Ивановской области.