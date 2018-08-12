В американском Шарлотсвилле сотни студентов вышли на демонстрацию

Сотни студентов вышли на митинг в американском Шарлотсвилле. Там сегодня годовщина ожесточенных столкновений праворадикалов и их противников.

Массовые волнения в 2017 году начались после того, как власти решили демонтировать статую конфедерата Роберта Ли. Тогда в ходе протестов погиб один человек, 19 пострадали, напоминает телеканал "Россия 24".

Местные власти опасаются повторения беспорядков. Центр Шарлотсвилля оцепили и стянули туда около тысячи полицейских. Усиленные меры безопасности приняты и в Вашингтоне.

Кстати, по традиции во внутренних проблемах сразу нашли следы мнимого "российского вмешательства". Один из конгрессменов уже заявил, что обострение ситуации в Шарлотсвилле – дело "рук Москвы".