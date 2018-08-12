10 человек пострадали в результате стрельбы в Манчестере в Великобритании

В британском Манчестере произошла стрельба, в результате которой 10 человек получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

На месте происшествия работают правоохранители. Они пытаются определить, где именно произошла стрельба и кто в ней участвовал, передает РИА Новости.