Матвиенко: "Опера в Херсонесе" - это победа культуры над барьерами

Победа культуры над барьерами, которые строят политики. Так о фестивале "Опера в Херсонесе", который проходит в Севастополе, высказалась спикер Совета Федерации России. Валентина Матвиенко отметила, что Крым уже полностью вошёл в правовое и культурное пространство нашей страны.

Фестиваль открылся 4 августа, передает телеканал "Россия 24". На фоне исторических декораций античного города-музея выступают звезды Большого театра и Мариинки, лучшие оперные голоса Италии и Германии.

Ранее Валентина Матвиенко назвала мост через Керченский пролив потрясающим инфраструктурным сооружением. "Мы все счастливы, что появился Керченский мост", — сказала Матвиенко