В Латвии стартовал автопробег в защиту русских школ. Более десятка экипажей собрались около здания Латвийской академии наук в Риге. За два дня они проедут по пяти городам страны, где проведут митинги за сохранение образования на родном языке.

Центр Риги, здание Академии наук. Это место старта уникальной акции — автопробега в поддержку русских школ. Его маршрут пройдёт по 5 латвийским городам, в каждом состоится митинг в поддержку русскоязычного образования.

Первая остановка – Даугавпилс, второй по величине город Латвии. Здесь 99 процентов жителей – русскоязычные. Значит, многие маленькие даугавпилчане 1 сентября будут вынуждены ходить на уроки, где учитель рассказывает на непонятном им языке.

"Это мучение, это нервы, это слёзы, это вымотанные родители. А в результате — пшик. Дети не знают ни предмет, ни толком языка", — поделилась представитель Штаба защиты русских школ Евгения Крюкова.

"Руки прочь от русских школ!", "Не допустим языкового геноцида" — надписи на плакатах лучше всего говорят о том, как люди относятся к переводу русских школ на латышский. Участники митинга пришли сюда, чтоб напомнить властям, что они — граждане Латвии и платят налоги. А значит, политики обязаны учитывать их мнение и их пожелания.

Город Резекне – вторая остановка участников автопробега. Жительница Резекне и мама двоих детей Надежда Смирнова готовится пойти на митинг. Здесь тоже проживают много русских, и принудительный переход на латышский у многих тоже вызывает непонимание и неприятие.

"Если раньше муж помогал, то теперь мы все втроём сидим над уроками, и я перевожу. Математика, география, биология – термины детям непонятны", — рассказала Надежда Смирнова.

Каждый месяц по городам Латвии прокатывается волна протестов против перевода русских школ на латышский язык. И если сперва в Брюсселе этого явления не замечали, то теперь дело сдвинулось с мёртвой точки. Официальная Рига уже получила порцию критики.

"Позитивно, что представители всех стран, включая Великобританию, поддерживают нас в наших рвениях. На данный момент мы собрали полторы сотни подписей депутатов Европарламента с требованием остановить эту реформу", — пояснил депутат Европарламента Андрей Мамыкин.

Если протесты и жалобы в Европарламент не решат проблему, 1 сентября нас и наших детей ждёт новая реальность, говорят родители. Многие готовы платить за обучение в частных школах, лишь бы дети получили нормальное образование. Одна беда, частные русские ВУЗы в Латвии этим летом уже попали под запрет, частные средние учебные заведения стоят на очереди.