Хачанов проиграл Надалю в полуфинале турнира в Торонто

В канадском Торонто продолжается престижный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов серии "Мастерс". Призовой фонд соревнований превышает 5,3 миллиона долларов. Россиянин Карен Хачанов проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в полуфинальном матче.

Матч продолжался почти два часа и завершился со счетом 7:6 (7:3), 6:4 в пользу первой ракетки мира. В финале Надаль сыграет с 19-летним греком Стефаносом Циципасом, который в полуфинале победил южноафриканца Кевина Андерсона со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:5).

Отметим, что Хачанов впервые в карьере добрался до полуфинала "Мастерса".