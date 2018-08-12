В двух ДТП в Крыму пострадали шестнадцать человек

Утром в воскресенье на трассе в Крыму в окрестностях Феодосии столкнулись две машины. Автомобиль Mitsubishi на встречной полосе врезался в Dodge, передает ТАСС.

Как рассказал источник в Центре медицины катастроф, пострадали десять человек. Пяти раненым понадобилась помощь медиков, состоянии остальных уточняется.

В другой аварии погиб человек, получили травмы шестеро. На Керченском шоссе столкнулись Chery и Geely. Причиной аварии также послужил выезд на полосу встречного движения. В пресс-службе МВД сообщили, что в Chery ранены 5 человек, из них двое детей, в машине Geely один пассажир погиб, один пострадал.