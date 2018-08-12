Новости Происшествия

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12 августа 201810:22

При крушении монгольского поезда россияне не пострадали

По предварительным данным, граждан России не было в числе пассажиров поезда, потерпевшего крушение на юго-востоке Монголии.

Управление Улан-Баторской железной дороги сообщило, что на поезде не было иностранцев, передает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Монгольской Народной Республике.

Пассажирский поезд сошел с рельсов в воскресенье утром около 7.30 по местному времени, состав направлялся из монгольской столицы Улан-Батор в Замын-Ууд (регион Восточно-Гобийский аймак). В поезде на момент аварии находились 328 человек, информации о погибших пока не поступало.

На месте аварии работают медики и спасатели, пострадавшие отправлены в ближайшие медучреждения. Причина инцидента выясняется.

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