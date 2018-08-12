Хоккей. Российские юниоры завоевали бронзу Кубка Глинки/Гретцки

В канадском городе Эдмонтон завершился традиционный товарищеский турнир по хоккею Кубок Глинки/Гретцки, участие в котором принимали юниоры – игроки не старше 18 лет. Сборная России завоевала бронзовые медали.

В матче за третье место российские хоккеисты обыграли команду США со счетом 5:4​​​. В составе победителей хет-трик оформил Василий Подколзин (27-я, 46-я и 55-я минуты). Также у наших отличились Ярослав Лихачев (26-я) и Илья Николаев (59-я).

Чемпионом стала сборная Канады, которая в финале обыграла команду Швеции со счетом 6:2.