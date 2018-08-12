Одиннадцать сел Дагестана остались без электричества из-за ливня

Автомобильное сообщение и энергоснабжение 11 сел Дагестана нарушено из-за сильного ливня, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС. К утру воскресенья остаются без света более 4,3 тысячи человек.

"Ночью в Рутульском районе прошли сильные ливни, в результате чего рекой Самур подмыты четыре участка автодороги районного значения Лучек — Джиных. Отсутствует автомобильное сообщение в 11 населенных пунктах", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что жертв и пострадавших нет, идут восстановительные работы. Планируется, что энергоснабжение будет восстановлено в ближайшее время.

Ранее также из-за сильных ливней пострадали дороги в нескольких населенных пунктах Ахтынского района — селевые потоки смыли часть дорожного покрытия. Сейчас движение по этим дорогам прекращено, идет расчистка участков от камней и грязи. Действуют объездная дорога.

Днем ранее ливень и камнепад повредили газопровод в Цумадинском районе.