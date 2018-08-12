В Манчестере после окончания карибского карнавала неизвестные устроили перестрелку

В Манчестере через несколько часов после окончания карибского карнавала неизвестные устроили перестрелку. Как передает телеканал Sky News, госпитализированы не менее десяти человек.

Представитель полиции Дебора Дули сообщила, что раны у большинства пострадавших не представляют угрозы для жизни.

В Манчестере обеспечивает порядок усиленная группировка полиции. Офицеры выясняют причины и подробности ЧП, а также личности подозреваемых в опасной атаке, пишет "Интерфакс".