Более 100 человек погибли во время штурма талибами афганского Газни

По меньшей мере 103 человека погибли, 133 получили ранения в результате столкновения боевиков движения "Талибан" (запрещено в России) с правительственными силами Афганистана, сообщает телеканал 1TV.

Среди погибших во время штурма боевиками города Газни 90 силовиков и 13 мирных жителей. Талибы также понесли потери.

Газни — административный центр одноименной провинции. Талибы штурмуют его с пятницы и пытаются войти в город с нескольких направлений, сообщает телеканал. Автомагистраль, соединяющая афганскую столицу Кабул и Газни, перекрыта в связи с ожесточенными столкновениями между правительственными силами и боевиками.

Глава муниципальной полиции Фарид Ахмад Машал ранее утверждал, что Газни находится под контролем правительственных военных сил Афганистана, боевикам "Талибан" не удалось войти в город. Однако боевые действия продолжаются в нескольких пригородах Газни.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани призвал к диалогу с талибами и выступил за старт переговоров с лидерами движения. Гани даже заявлял о готовности признать "Талибан" легитимной политической силой и открыть официальное представительство движения в Кабуле.