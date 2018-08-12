Россия зафиксировала за сутки 24 нарушения перемирия в Сирии, Турция — ни одного

Российские наблюдатели зафиксировали 24 случая нарушения перемирия в Сирии за сутки, турецкие — ни одного, сообщается в воскресном бюллетене Минобороны РФ.

"Зафиксированы 24 случая стрельбы в провинциях: Латакия — 13, Алеппо — девять, Хама — два. Турецкой частью представительства случаев стрельбы не зафиксировано", — говорится в отчете о работе российско-турецкой комиссии по вопросам нарушения режима прекращения огня.

За минувшие сутки жителям провинции Алеппо выдано 650 продовольственных пакетов общим весом 2,8 тонны. Оказана медицинская помощь семи жителям.

В бюллетене уточняется, что в целом обстановка в зонах деэскалации остается стабильной.

Четыре зоны деэскалации в Сирии были созданы в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. Это Восточная Гута, север провинции Хомс, провинция Идлиб и части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, а также районы провинций Дераа и Эль-Кунейтра на юге страны.