Украинский омбудсмен: моряки с "Механика Погодина" свободны

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала в воскресенье в Facebook, что украинские власти заблокировали российский танкер "Механик Погодин", но экипаж свободен в своих передвижениях.

По словам Денисовой, судно удерживается до суда в порту Херсона из-за санкций, наложенных на владельца танкера, компанию ВЭБ "Лизинг". По предварительной информации, суд рассмотрит ситуацию в понедельник.

Украинский омбудсмен отметила, что российские моряки не покидают судно. Капитану танкера сообщены контактные данные Денисовой на случай каких-либо просьб или пожеланий.

В субботу Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила Денисову оказать гуманитарную и медицинскую помощь россиянам в случае необходимости.