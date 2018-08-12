В порту Антверпена горит склад с опасным веществом

Спасатели эвакуировали порт Антверпена из-за огня, охватившего склад с сульфидом никеля площадью 6 тысяч квадратных метров. При горении этот химикат выделяет токсичный дым, пишет РИА Новости.

Создана зона безопасности радиусом 1,8 километра вокруг горящего строения, которую покинули суда и сотрудники предприятий. С огнем борются десятки пожарных расчетов. Власти обратились с просьбой соблюдать осторожность к жителям соседних с местом ЧП домов и автомобилистам. О пострадавших не сообщается.