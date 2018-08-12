Минобороны опубликовало рассекреченные документы о подвигах летчиков

В День авиации Минобороны РФ опубликовало рассекреченные уникальные документы о советских военных летчиках, отличившихся в Великую Отечественную.

В частности, документы рассказывают о подвигах пилотов-штурмовиков, чьи имена долгое время не раскрывались, уточняет "Россия 24".

Особое место занимает копия рукописного приказа Госкомитета обороны СССР, составленного под диктовку Сталина в ночь на 9 августа 1941-го, о бомбардировке Берлина.