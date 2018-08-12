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12 августа 201810:55

МОК может исключить хоккейный турнир из программы Олимпиады-2022

EPA

Мужской хоккейный турнир может быть исключен из программы зимних Олимпийских игр в Пекине, которые состоятся в 2022 году. Как сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля, Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает такой вариант развития событий.

Кроме того, существуют еще три варианта, над которыми МОК тоже думает. Первый — участие в Олимпиаде игроков из НХЛ, второй — турнир без участия хоккеистов, находящихся на контракте с командами НХЛ, третий –турнир только для игроков младше 23 лет. Отмечается, что МОК в равной степени изучает все четыре варианта. ТАСС сообщает, что на данный момент непонятно, когда МОК определится с одним из вариантов.

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