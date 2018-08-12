В Крыму призвали Вайкуле не оценивать творчество "в серебряниках"

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе отреагировал на интервью певицы Лаймы Вайкуле, в котором она отказалась выступить в Крыму за любые деньги. Политик призвал Вайкуле не оценивать творчество "в серебряниках", а на ситуацию на полуострове не смотреть "через кошелек".

"Подход к крымскому вопросу на уровне каких-то продаж — это нетерпимо", — отметил Григорий Иоффе.

Как рассказал Иоффе, Лайма Вайкуле будет включена в "крымское досье" лиц, "открыто и воинственно" оспаривающих возвращение полуострова в состав России.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после референдума в марте в 2014 года, пишет РИА Новости.