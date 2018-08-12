Пожар под Ялтой разросся до 15 гектаров

Утром в воскресенье в Крыму под Ялтой возобновлены работы по тушению пожара в заповеднике. Возгорание произошло накануне вечером. Несмотря на усилия пожарных, огонь за ночь охватил порядка 15 гектаров заповедного леса.

Борьбу с огнем ведут более 100 пожарных, используются два вертолета МИ-8, которые за утренние часы успели более десяти раз сбросить несколько тонн воды в районе очага пожара. Ожидается прибытие еще одного вертолета из Ростова-на-Дону. К тушению пожара в Ялте привлечены сотрудники лесхоза, МЧС, отряда "Крымспас", а также до 40 сотрудников Росгвардии и 15 добровольцев.

Сейчас главная задача, которая стоит перед огнеборцами, не допустить продвижение пламени вверх по труднодоступному горному склону, на котором пожарным можно работать только с использованием альпинистского снаряжения. Разведка с воздуха с помощью дронов результата не принесла — над местностью сильное задымление, видимость практически нулевая. Борьба с огнем осложнена сильными порывами ветра в горном ущелье, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Спасатели надеются на то, что участие третьего вертолета поможет переломить ситуацию.

Это уже третий пожар в лесном массиве под Ялтой, ранее пожарные справились с возгоранием хвойного леса в заповеднике в конце апреля и в мае. По словам сотрудников МЧС, чаще всего причинами пожара становятся природный и человеческий факторы.