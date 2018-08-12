Байкер едва не угодил под автобус после ДТП на юго-востоке Москвы. Видео

Регистратор запечатлел момент аварии, произошедшей в субботу, 11 августа, на Люблинской улице в Москве.

Мотоциклист проехал между автомобилями, трогавшимися со светофора, и перестроился левее. Одновременно с ним схожий маневр совершил водитель легковой машины, сместившийся правее.

Байкер столкнулся с легковушкой, потерял равновесие и упал практически под рейсовый автобус, двигавшегося в соседнем ряду, при этом голова мотоциклиста оказалась в считанных сантиметрах от колеса маршрутного транспортного средства.

К счастью, молодой человек, управлявший мотоциклом, отделался легкими повреждениями.