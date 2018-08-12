NASA отправило к Солнцу зонд Parker Solar Probe

NASA отправила к Солнцу зонд Parker Solar Probe. Ракета-носитель Delta IV Heavy компании United Launch Alliance стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 10:40 по московскому времени. Для вывода на высокую эллиптическую орбиту тяжелого спутника размером с малолитражку ракете понадобилась третья ступень.

Зонд назван в честь астрофизика Юджина Паркера, придумавшего термин "солнечный ветер", пишет РИА Новости.

По плану, Parker облетит Солнце 24 раза за семь лет и приблизится на рекордно близкое расстояние к звезде — 6,1 миллиона километров. От перегрева зонд защитит тепловой щит. Научные данные будет собирать аппаратура, состоящая из приборов для измерения магнитного и электрического поля и измерения частиц "солнечного ветра".