Путин прибыл в Актау

Президент России Владимир Путин в воскресенье прибыл в Казахстан для участия в пятом Каспийском саммите. Встреча пяти лидеров стран региона пройдет в Актау в Дворце дружбы, пишет РИА Новости.

Главы России, Казахстана, Туркмении, Азербайджана и Ирана планируют подписать соглашение о правовом статусе Каспийского моря. Документы готовили более 20 лет после распада Советского Союза. Как рассказали в пресс-службе Кремля, документ отражает интересы всех участников.