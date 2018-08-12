Теннис. Макарова в паре с Юнжань Чань вышла в финал турнира в Монреале

В канадском Монреале продолжается турнир Женской теннисной ассоциации, призовой фонд которого составляет более 2,5 миллиона долларов. В парном разряде россиянка Екатерина Макарова и представительница Тайваня Юнжань Чань вышли в финал.

В полуфинале спортсменки, имеющие второй номер посева, одолели словенку Андрею Клепач и испанку Марию Хосе Мартинес Санчес (шестые сеянные) со счетом 6:4, 7:6 (7:3)​​​. Встреча продолжалась 1 час 26 минут. В финале Макарова и Юнжань Чань встретятся с австралийкой Эшл Барти и голландкой Деми Схюрс, которые получили от организаторов восьмой номер посева.