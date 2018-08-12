В США заявили о российском следе в протестах в Шарлотсвилле

Американский конгрессмен Томас Гарретт заявляет, что ФБР считает прошлогодние протесты в Шарлотсвилле связаными с "влиянием России" на внутренние дела США.

Гарретт сослался на информацию, полученную на одном из заседаний Федерального бюро расследований. "Два месяца назад на закрытом брифинге обсуждался вопрос причастности России к событиям в Шарлотсвилле. Директор ФБР ответил на вопрос о причастности утвердительно", — приводит телеканал CNN слова конгрессмена.

По мнению Гарретта, вмешательство России в события в Шарлотсвилле направлено на "подрыв веры американцев в принципы западной демократии".

12 августа 2017 года в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния) произошли ожесточенные столкновения ультраправых и антифашистов. Поводом для столкновений стал демонтаж статуи генерала Роберта Ли, одного из деятелей Конфедерации во времена Гражданской войны в США.

Тогда неонацист, находившийся за рулем автомобиля, на большой скорости протаранил активистов. Погибла 32-летняя женщина, ранения получили еще 19 человек.

России регулярно инкриминируется и вмешательство в избирательный процесс в Америке, включая президентские выборы.