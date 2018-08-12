Площадь пожара под Ялтой возросла до 75 гектаров

Лесной пожар под Ялтой, начавшийся накануне, разросся до 75 гектаров. Распространению огня способствовал ветер, на данный момент его удалось остановить. Об этом РИА Новости сообщил глава местной горадминистрации Алексей Челпанов.

По данным ТАСС, на месте ЧП на границе Ялтинского и Крымского заповедников работает 420 человек, в том числе сотрудники МЧС, Росгвардии и волонтеры, а также 66 единиц техники. Тушению помогают два вертолета, ожидается, что позже к ним на подмогу прибудет еще один.

Из-за пожара пришлось ограничить автодвижение в районе урочища Уч-Кош.