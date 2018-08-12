Крушение PC-6: из находившихся на борту выжил лишь 12-летний мальчик

В индонезийской провинции Папуа в субботу упал одномоторный самолет PC-6. Пилот перестал выходить на связь через 40 минут после взлета, пишет ТАСС. Жители района Оксибил рассказали, что слышали несколько громких хлопков.

Из девяти человек, находившихся на борту, спасателям удалось найти живым лишь пострадавшего двенадцатилетнего мальчика. Причины авиакатастрофы пока неизвестны.

Индонезийские авиакомпании по уровню безопасности занимают одно из последних мест в мире.