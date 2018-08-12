Экс-игрок ЦСКА Хонда стал главным тренером сборной Камбоджи

Японец Кэйсуке Хонда назначен на посты главного тренера и генерального менеджера футбольной сборной Камбоджи. Бывший полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА будет возглавлять национальную команду этой страны на чемпионате АСЕАН 2018 года.

Как сообщает ТАСС, 32-летний Хонда, продолжающий карьеру игрока и заключивший ранее годичный контракт с австралийским клубом "Мельбурн Виктори", будет готовить команду посредством еженедельных звонков по видеосвязи.