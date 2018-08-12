"Реал" готов сделать Азара самым дорогим футболистом мира

Мадридский футбольный клуб "Реал" готов сделать новое предложение по трансферу бельгийского полузащитника лондонского "Челси" Эдена Азара. Королевский клуб готов приобрести 27-летнего игрока за 225 миллионов евро.

Руководство "Реала" видит в лице Азара замену Криштиану Роналду. При этом тренер лондонцев Маурицио Сарри выступает против перехода. Если трансфер состоится, то Азар станет самым дорогим игроком за всю историю футбола, отмечает Чемпионат.com. На данный момент рекорд принадлежит бразильскому нападающему французского "Пари Сен-Жермен" Неймару, перешедшему из "Барселоны" за 222 млн евро.