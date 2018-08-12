Путин: Россия готова расширить сотрудничество с прикаспийскими странами

Россия готова расширить взаимодействие по военно-морской линии с прикаспийскими странами, заявил президент РФ Владимир Путин на 5-м саммите прикаспийских государств.

Президент указал на необходимость регулярных визитов кораблей, расширения совместного участия судов в различных мероприятиях, например "Кубке моря".

Также он считает необходимым проводить регулярные консультации по линии Военно-морских сил прикаспийских стран для предотвращения инцидентов на Каспии.

На том же саммите Путин указал на рост торгового оборота России с прикаспийскими государствами: в 2017 году внешнеторговый оборот увеличился более чем на 20% и составил 22 миллиарда долларов, а в январе-мае этого года он вырос ещё более чем на 10%.

В ходе заседания Каспийского саммита он отметил, что по итогам планируется подписать шесть профильных соглашений в сферах экономики, транспорта, безопасности. Кроме того, президент считает необходимым сосредоточиться на цифровой сфере.

Путин также заявил о создании Каспийского экономического форума, передает ТАСС.

На саммите также встал вопрос о разработке отдельного документа по борьбе с наркотрафиком.

Россия поддержала более продолжительный мораторий на коммерческий вылов осетровых в Каспии, передает "Интерфакс".

В Актау (Казахстан) началась встреча лидеров России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана. По итогам будет подписана конвенция о статусе Каспийского моря, работа над которой велась 22 года.