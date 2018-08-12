80 гектаров в огне: превышения ПДК вредных веществ в Ялте нет

Пожарные планируют справиться с огнем, охватившим лес под Ялтой, до конца дня. Очаг пожара обнаружен в урочище "Уч-Кош" между Ялтинским и Крымским заповедниками, пишет ТАСС.

Площадь пожара составляет 80 га. МЧС задействовало два специальных вертолета Ми-8 для борьбы с огнем, ожидается прибытие третьего вертолета из Ростова. Пилотам приходится преодолевать трудности в момент забора воды. В лесу пожар тушат более 400 человек, в том числе волонтеры.

Как рассказали в пресс-службе администрации Ялты, превышения ПДК вредных веществ в городе нет. В некоторых районах можно ощутить запах дыма.