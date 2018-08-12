"Я вам спою, что Крым не ваш": "звездного пенсионера" Вайкуле раскритиковали в соцсетях

В соцсетях высмеяли заявление певицы Лаймы Вайкуле о том, что она не поедет в Крым ни за какие деньги.

Пользователь Морской Еж вспоминает диалог из сериала "Улицы разбитых фонарей":

— Думаете, всех можно купить? — Зачем всех? Вам, например, никто и не предложит.

Многие вспомнили знаменитый диалог Карандышева и Хариты Игнатьевны из фильма "Жестокий романс":

— Я лично взяток не беру!

— Так вам никто и не предлагает!

Также было высмеяно высказывание Вайкуле на пресс-конференции перед концертом в Одессе о "нас — европейцах", в котором певица поведала о том, что гражданам Латвии как европейцам запрещены поездки в Крым.

Ранее Вайкуле жаловалась на жизнь артиста в СССР и советские художественные советы, которые разрешали или запрещали выезд артистки в те или иные страны. Serg1234serg делает логичный вывод: "При СССР Лайме выписывал запреты худсовет, куда ехать — куда нет. Теперь Лайме выписывает запреты Евросоюз, куда ехать — куда нет. Прости, Лайма, но это то же самое... только в профиль!"

Твиттерянка Татьяна вспомнила указ Петра I: "Всякий должен говорить не по писаному, чтоб дурь каждого видна была".

Нередко в ход шли и строчки из когда-то популярных песен певицы: "Ах, вернисаж! Ах, вернисаж! Я вам спою, что Крым не ваш" или "Еще не вечер".

Также Вайкуле еще раз напомнила, не испытывает ностальгии по СССР и очень рада, что он развалился. "Сейчас молодые исполнители могут снять на телефон и выставить свое творчество в интернет. Раньше даже мечтать об этом нельзя было! Раньше были худсоветы". На что соцсети тут же отреагировали: "Вайкуле рассказывает страшилки о том, как советские худсоветы запрещали ей снимать на телефон и выкладывать в интернет".

Директор артистки, пытаясь оправдать необдуманные высказывания Вайкуле, позже пояснил, что "каждый воспринимает это заявление в меру своей испорченности".