Лидеры каспийской пятерки подписали конвенцию и межправсоглашения

Саммит "каспийской пятерки", прошедший в воскресенье в казахстанском Актау, завершился подписанием исторического документа — Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Как заявил на саммите президент России Владимир Путин, Конвенция о статусе Каспия выработана на основе консенсуса и взаимного учета интересов. Он охарактеризовал этот документ как современный и сбалансированный международный договор. Данная конвенция приходит на замену советско-иранским договоренностям 1921 и 1940 годов, напомнил Путин.

Важно, продолжил он, что Конвенция четко регламентирует вопросы о разграничениях Каспия, режимов судоходства и рыболовства, фиксирует принципы военно-политического взаимодействия стран-участников, а также гарантирует использование Каспийского моря исключительно в мирных целях.

По его словам, Конвенция закрепляет исключительное право и ответственность пяти государств за судьбу Каспия, устанавливает правила его коллективного использования. "Урегулирование правового статуса Каспия создает условия для вывода сотрудничества между странами на качественно новый партнерский уровень", — цитирует слова Путина "Интерфакс2.

Со своей стороны президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Конвенция о правовом статусе Каспия не устанавливает окончательные разграничительные линии на море, поэтому необходимо продолжить переговоры. Кроме того, напомнил он, окончательное принятие Конвенции будет возможно после ее ратификации в прикаспийских странах, передает ТАСС.

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря ставит точку в согласовании позиций РФ, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Ирана по статусу Каспия, которое продолжалось 22 года. Документ носит бессрочный характер.

Помимо Конвенции, на саммите в Актау подписан ряд межправительственных соглашений: о сотрудничестве в торгово-экономической сфере, в области транспорта и о предотвращении инцидентов на море, сообщает РИА Новости.