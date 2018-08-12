Смолов дебютирует за "Локомотив" в матче с "Оренбургом"

Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов включен в стартовый состав "Локомотива" на матч третьего тура чемпионата России по футболу против клуба "Оренбург". Для форварда эта игра станет дебютной за железнодорожников.

Встреча пройдет в воскресенье, 12 августа, в Оренбурге на стадионе "Газовик". Смолов на этой неделе перешел в "Локомотив" из "Краснодара". Также отметим, что в заявку на матч включен немецкий защитник Бенедикт Хеведес, но игру он начнет на скамейке запасных.