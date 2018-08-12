С Алексеем Васиным простятся 13 августа

Директор государственного музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Васин, скончавшийся 11 августа, будет похоронен 13 августа, в понедельник.

Прощание с Васиным пройдет в триумфальном зале музея, похороны – на Центральном кладбище Волгограда, передает РИА Новости.

Алексей Васин родился 17 сентября 1966-го, закончил НВВПОУ и РАГС, служил в армии. Работал в правительстве Чеченской Республики и администрации Волгограда, занимал руководящие посты в ГТРК "Ставрополье" и "Поморье".