Ил-76 вылетел из Москвы на тушение пожара под Ялтой

К тушению лесного пожара в районе урочища Уч-Кош под Ялтой подключится тяжелый противопожарный самолет Ил-76 МЧС РФ. Он уже вылетел из Москвы в Крым. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управлении ведомства по республике, такой Ил-76 за один раз сбрасывает на очаг пожара 42 тонны воды.

Кроме того, в воскресенье в Крым прибыли вертолета Ми-8 МЧС России. Они уже более 30 раз сбросили воду на горящий лес, в общей сложности на очаги пожара вылилось более 150 тонн.

В работах по тушению пожара принимают участие около 400 человек и почти 60 единиц техники, в том числе техника высокой проходимости. Ситуацию осложняет сильное задымление и плохая видимость, а очаг пожара находится в труднодоступной местности. Ближайший источник, откуда авиация берет воду для тушения огня, расположен в двух километрах. Однако пожарные уже нашли выход: они перегородили местный ручей и сделали запруду. Вместе со спасателями работают волонтеры. Ранее сообщалось, что пожарные планируют справиться с огнем до конца дня.

Лесной пожар в урочища Уч-Кош начался в субботу, 11 августа. Пострадавших, а также угрозы перехода пожара на населенные пункты нет, добавили в МЧС.