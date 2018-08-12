Жители Кемеровской области использовали трактор в качестве аргумента в споре. Видео

Очевидец запечатлел на видео напряженное противостояние между соседями, развернувшееся, по утверждения автора ролика, в селе Куртуково, расположенном в Новокузнецком районе Кемеровской области.

Судя по всему, произошедшее спровоцировал дорожный конфликт между молодым человеком, управлявшим автомобилем Audi и мужчиной, которого тот якобы сбил около его дома.

На место инцидента прибыла "группа поддержки". Стороны не пришли к консенсусу и местный житель, отрекомендовавшийся сбитым пешеходом, начал звонить в полицию.

В этот момент в кадре появился трактор, водитель которого едва не переехал оппонента, оказавшегося у него на пути, после чего получил "целеуказание" от женщины, активно выступавшей на стороне автомобилиста, и принялся крушить постройки, судя по всему принадлежащие тому самому мужчине, обратившемуся за помощью в правоохранительные органы.

Он несколько раз въехал в ворота, после чего счел свою миссию выполненной.

О дальнейшем развитии ситуации не сообщается, однако можно предположить, что участники спора с применением тяжелой строительной техники все же напишут заявления в полицию.