Историк РАН назвал Украину ядром, а Россию — ее младшим братом

Россия — это "младший брат Украины", за которого "Киев несет большую ответственность", считает руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктор Мироненко.

"Я всегда считал, что Украина несет большую ответственность за Россию. Как Великобритания, например, несет ответственность за Соединенные Штаты Америки", — сказал Мироненко в эфире телеканала "112 Украина".

Кроме того, Мироненко добавил, что по его мнению, россияне происходят от украинцев:

"Говорю как историк, Россия — младший брат Украины, вне всяких сомнений, в этом я абсолютно уверен".

Из некоего ядра, которое представляли из себя Киев, Чернигов, Переславль и Среднее Поднепровье, постепенно шло расширение, люди уходили", — пояснил Мироненко свою точку зрения.

Ранее украинские ученые пришли к выводу об украинском происхождении Иисуса, Будды, Вишну, а также открывателя Америки Христофора Колумба и основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга.