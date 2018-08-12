Тема:
Отравление Скрипаля 1 час назад
Лавров подчеркнул абсурдность очередного антироссийского заявления Госдепа
Глава МИД России Сергей Лавров назвал обвинения Госдепартамента США в адрес России из-за инцидента в британском Солсбери абсурдными. Об этом он заявил в воскресенье в казахстанском Актау, отвечая на вопросы журналистов.
"Думаю, все, кто хоть мало-мальски знаком с так называемым делом Скрипалей, понимают всю абсурдность заявления, которое содержится в официальном документе Госдепартамента, — цитирует слова главы российского внешнеполитического ведомства "Интерфакс".
Лавров заявил также о том, что в России готовы встречаться с представителями даже тех стран, которые проводят недружественную политику, в том числе США.
"Мы никогда от контактов не уходили", —подчеркнул министр. Поэтому, по его словам, если лидеры стран (РФ и США) почувствуют необходимость встретиться вновь, такая встреча с большой долей вероятности состоится. И на уровне глав МИД Россия такие контакты готова развивать, добавил Лавров.
Комментируя возможность введения очередных санкций США в случае, если не будут выполнены выдвинутые Вашингтоном условия, глава МИД РФ напомнил об имеющемся подтверждении от ОЗХО, что процесс химического разоружения России завершен. Такое подтверждение РФ получила три года назад.
США, по словам Лаврова, должны были сделать то же самое примерно в те же сроки, однако они попросили о переносе сроков, до начала 2020-х годов. "Так что, скорее, нужно говорить, что есть проблемы с химическим разоружением у США", — приводит слова министра РИА Новости.
В Госдепартаменте ранее заявили, что США введут новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.
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