Камера запечатлела убийство чемпиона по ММА, пытавшегося пройти в клуб с ножом

В сети размещены кадры, сделанные камерой наблюдения, установленной у входа в клуб в Ташкенте, где в ночь на 9 августа был убит чемпион Узбекистана по MMA Джамшид Кенжаев.

Как сообщает портал Tengrinews, Кенжаев попытался пройти в увеселительной заведение, имея при себе нож, однако сотрудники охраны встали у него на пути.

В завязавшейся драке спортсмен ранил несколько сотрудников службы безопасности, двое из которых оказались в больнице. В ответ он получил удар ножом в грудь, после чего его принялись избивать. В ход пошли подручные предметы, в том числе – табуретки и бейсбольные биты.

От полученных травм пострадавший скончался.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Один из охранников, нанесший Джамшиду Кенжаеву ножевое ранение, оказавшееся смертельным, задержан.