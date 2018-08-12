Водитель въехал во французскую мечеть на машине и сбежал

В субботу поздним вечером водитель направил автомобиль на вход в мечеть города Монс-ан-Барёль в пригороде Лилля. Машина снесла дверь и полностью въехала внутрь помещения, пишет ТАСС. Мечеть аль-Вифак расположена в бывшем здании магазина бытовой техники.

Y'a eu un attentat a la mosquée de mons en baroeul jss choquer pic.twitter.com/juZG2Xd9tx — Nirokhty 🥀 (@hinawta_) 12 августа 2018 г.

В мечети никто не пострадал, а водитель сбежал с места происшествия. Его личность установлена. Поиски ведет полиция севера Франции. О мотивах подозреваемого ничего неизвестно, но, как рассказали в полиции, у следствия "нет никаких указаний на расистскую мотивацию".