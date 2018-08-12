"Локомотив" проиграл "Оренбургу" в первом матче Смолова

В Российской премьер-лиге продолжается третий тур. Действующий чемпион России "Локомотив" на выезде потерпел поражение от футбольного клуба "Оренбург". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч в компенсированное к матчу время забил Андреа Чуканов. Примечательно, что 22-летний нападающий итальянского происхождения является воспитанником академии "Локомотива" и два сезона отыграл в составе железнодорожников в молодежном первенстве.

Отметим, что этот матч стал дебютным для нападающего сборной России Федора Смолова в составе железнодорожников. "Локомотив" с учетом матча за Суперкубок России не может забить на протяжении четырех встреч подряд. При этом предыдущие две игры чемпионата с участием "Локомотива" завершились со счетом 0:0.

В турнирной таблице железнодорожники с тремя очками занимают 12-е место. "Оренбург" с четырьмя баллами располагается на пятой строчке.